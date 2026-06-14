Bahn frei für Mancini

Roberto Mancini ist einer Rückkehr auf die Trainerbank der italienischen Nationalmannschaft einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Der Al Sadd SC verkündet, dass der Coach den Klub verlässt. Dass er künftig wieder die Squadra Azzurra übernimmt, ist ein offenes Geheimnis.

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𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭 𝐛𝐮𝐭 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐢𝐦𝐞, 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐥𝐨𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐠𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬 . 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐲𝐨𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐜𝐢𝐧𝐢, 𝐰𝐞 𝐡𝐨𝐩𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 𝐬𝐨𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐲 .

𝐀𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞… pic.twitter.com/cHK4lCvxjy — 🏆 #83 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) June 13, 2026

Mancini führte Italien zum Europameistertitel 2021 und soll die stolze Fußballnation nach der dritten verpassten WM-Qualifikation in Folge erneut aus der Krise führen. Erst im November 2025 hatte der 61-jährigen den katarischen Spitzenklub Al Sadd übernommen.