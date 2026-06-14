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Bahn frei für Mancini

von Lukas Hörster
1 min.
Roberto Mancini beim Gewinn der EM 2021 @Maxppp

Roberto Mancini ist einer Rückkehr auf die Trainerbank der italienischen Nationalmannschaft einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Der Al Sadd SC verkündet, dass der Coach den Klub verlässt. Dass er künftig wieder die Squadra Azzurra übernimmt, ist ein offenes Geheimnis.

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Mancini führte Italien zum Europameistertitel 2021 und soll die stolze Fußballnation nach der dritten verpassten WM-Qualifikation in Folge erneut aus der Krise führen. Erst im November 2025 hatte der 61-jährigen den katarischen Spitzenklub Al Sadd übernommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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