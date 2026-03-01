Milan vor André-Verpflichtung

André Luiz von Corinthians steht unmittelbar vor einem Transfer zum AC Mailand. Transferexperte Fabrizio Romano bestätigt die Informationen von ‚ESPN‘, wonach der italienische Topklub kurz vor einer Einigung mit dem 19-jährigen Brasilianer und seinem derzeitigen Arbeitgeber steht. Als mögliche Ablösesumme stehen zwölf bis 13 Millionen Euro im Raum.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der junge Mittelfeld-Akteur, der in Brasilien überwiegend im Zentrum zum Einsatz kommt, hat demnach bereits vor längerer Zeit das Interesse der Rossoneri geweckt. In der laufenden Spielzeit kommt der Rechtsfuß auf zwölf Pflichtspieleinsätze für Corinthians, in denen er zwei Tore beisteuerte. Da sein Kontrakt noch bis Ende 2029 datiert ist, muss Milan wohl die genannte Millionensumme auf den Tisch legen, um den talentierten Youngster an Land zu ziehen.