Menü Suche
Kommentar
Serie A

Milan vor André-Verpflichtung

von Tom Kunze - Quelle: ESPN | Fabrizio Romano
1 min.
San Siro @Maxppp

André Luiz von Corinthians steht unmittelbar vor einem Transfer zum AC Mailand. Transferexperte Fabrizio Romano bestätigt die Informationen von ‚ESPN‘, wonach der italienische Topklub kurz vor einer Einigung mit dem 19-jährigen Brasilianer und seinem derzeitigen Arbeitgeber steht. Als mögliche Ablösesumme stehen zwölf bis 13 Millionen Euro im Raum.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der junge Mittelfeld-Akteur, der in Brasilien überwiegend im Zentrum zum Einsatz kommt, hat demnach bereits vor längerer Zeit das Interesse der Rossoneri geweckt. In der laufenden Spielzeit kommt der Rechtsfuß auf zwölf Pflichtspieleinsätze für Corinthians, in denen er zwei Tore beisteuerte. Da sein Kontrakt noch bis Ende 2029 datiert ist, muss Milan wohl die genannte Millionensumme auf den Tisch legen, um den talentierten Youngster an Land zu ziehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Corinthians
Mailand
André Luiz Santos Dias

Weitere Infos

Serie A Serie A
Corinthians Logo Corinthians São Paulo
Mailand Logo AC Mailand
André Luiz Santos Dias André Luiz Santos Dias
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert