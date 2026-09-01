Aston Villa schnappt sich Taylor Harwood-Bellis (24). Der Innenverteidiger wechselt für kolportierte 35 Millionen Euro von Zweitligist FC Southampton nach Birmingham. 29 Millionen fließen als sofortige Sockelablöse.

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His time to be a Villan… 🟣



Aston Villa is delighted to announce the signing of Taylor Harwood-Bellis from Southampton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/snU0NgU8y1 — Aston Villa (@AstonVilla) September 1, 2026

Vor zwei Jahren war Harwood-Bellis für 23 Millionen Euro von Manchester City zu den Saints gekommen. Für Aston Villa ist der Abwehrspieler nach Flügelstürmer Ibrahim Mbaye (18) von Paris St. Germain der zweite Neuzugang des Deadline Days.