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Offiziell Premier League

Nächster Neuzugang für Aston Villa

von David Hamza
Taylor Harwood-Bellis im Saints-Trikot @Maxppp

Aston Villa schnappt sich Taylor Harwood-Bellis (24). Der Innenverteidiger wechselt für kolportierte 35 Millionen Euro von Zweitligist FC Southampton nach Birmingham. 29 Millionen fließen als sofortige Sockelablöse.

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Vor zwei Jahren war Harwood-Bellis für 23 Millionen Euro von Manchester City zu den Saints gekommen. Für Aston Villa ist der Abwehrspieler nach Flügelstürmer Ibrahim Mbaye (18) von Paris St. Germain der zweite Neuzugang des Deadline Days.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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