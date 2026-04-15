Menü Suche
Kommentar
Premier League

WM-Aus: Große Sorgen um Ekitiké

von Remo Schatz - Quelle: L‘Équipe | Canal+
1 min.
Hugo Ekitike liegt verletzt auf dem Boden @Maxppp
Liverpool 0-2 PSG

Für Hugo Ekitiké könnte das gestrige Champions League-Spiel zwischen seinem FC Liverpool und Paris St. Germain (0:2) das vorerst letzte für eine sehr lange Zeit gewesen sein. Wie die ‚L‘Équipe‘ berichtet, deutet aktuell alles auf einen teilweisen oder vollständigen Abriss der Achillessehne hin. Entsprechend wird mit einer Genesungszeit von mehreren Monaten gerechnet. Damit wäre die Saison inklusive WM für den Franzosen gelaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ekitiké verletzte sich ohne Gegeneinwirkung, trat beim Antreten mit der Ferse buchstäblich ins Leere und blieb auf dem Feld liegen. Der Liverpool-Stürmer musste per Trage den Platz verlassen. „Vielleicht ist die Achillessehne nicht gerissen, so die Nachricht aus seinem Umfeld, aber die Saison ist für den Franzosen so oder so vorbei“, gab ‚Canal+‘-Reporter Hervé Mathoux am gestrigen Dienstagabend zu Protokoll.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
UEFA Champions League
Weltmeisterschaft
Liverpool
Frankreich
Hugo Ekitike

Weitere Infos

Premier League Premier League
UEFA Champions League UEFA Champions League
Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft
Liverpool Logo FC Liverpool
Frankreich Flag Frankreich
Hugo Ekitike Hugo Ekitike
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert