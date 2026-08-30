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Max Meyer kehrt zurück

von David Hamza - Quelle: Sky
Max Meyer 2223 @Maxppp

Max Meyer (30) steht vor einer Rückkehr zu seinem Jugendklub Rot-Weiß Oberhausen (2002 bis 2004). Laut ‚Sky‘ besteht eine vollständige Einigung zwischen dem Mittelfeldspieler und dem Regionalligisten. Lediglich den Medizincheck müsse der gebürtige Oberhausener noch absolvieren.

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Eine Ablöse wird nicht fällig, Meyers Vertrag beim zypriotischen Klub APOEL Nikosia lief in diesem Sommer nach zwei Jahren aus. Zuvor hatte Meyer unter anderem für den FC Luzern, Fenerbahce, den 1. FC Köln und Schalke 04 gespielt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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