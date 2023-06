Einigung: Spektakuläre Wende im Havertz-Poker?

Macht nun etwa der FC Arsenal das Rennen um Nationalspieler Kai Havertz? Informationen von Fabrizio Romano zufolge hat der Offensivmann dem Angebot der Gunners zugestimmt. Dass es zu einem Stadtrivalen des FC Chelsea ginge, sei für ihn kein großes Problem.

Für Havertz‘ Noch-Arbeitgeber dürfte dasselbe gelten, sofern Arsenal ausreichend Ablöse bietet. In dieser Hinsicht stellt Romano ein Entgegenkommen der Blues in Aussicht. An der Stamford Bridge sei man flexibel. Bislang pochte Chelsea auf rund 80 Millionen Euro, was in etwa dem Einkaufspreis entspricht. Das in den vergangenen Wochen als Favorit geltende Real Madrid sei derweil komplett aus dem Rennen.

Bayern verzichtet

Auf den FC Bayern geht der italienische Reporter ebenfalls ein. Der deutsche Rekordmeister wisse um die Situation, sei aber noch nicht tätig geworden. In München beobachte man die Entwicklungen um Havertz entspannt.