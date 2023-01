Wegen Matanovic: Ärger zwischen Frankfurt & Pauli?

Die Situation von Igor Matanovic beim FC St. Pauli sorgt scheinbar für Unstimmigkeiten zwischen den Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt und denen der Kiezkicker. Zum Hintergrund: Die Eintracht hat das Eigengewächs der Hamburger im Sommer 2021 verpflichtet und direkt wieder an seinen Jugenklub verliehen. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge sind die Frankfurter nun allerdings mit den Spielanteilen des 19-Jährigen beim Zweitligisten unzufrieden. Der Spieler sei es ebenso. Folglich solle das Leihgeschäft aufgelöst werden.

Mehrere Vereine aus der zweiten Liga bekunden Interesse an dem Mittelstürmer. Das Problem: Pauli besitze ein Vetorecht und wolle Matanovic nicht an einen direkten Konkurrenten abgeben. Die Spielanteile des gebürtigen Hamburgers dürften in der Rückrunde jedoch noch geringer ausfallen. Mit Maurides, Elias Saad und Oladapo Afolayan hat der FCSP in der laufenden Transferperiode bereits drei neue Offensivkräfte an Bord geholt. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich alle Parteien zeitnah zusammensetzen, um eine entsprechende Lösung zu finden.

