Leipzig gehen 20 Millionen durch die Lappen

Arthur Vermeeren kehrt im Sommer voraussichtlich zu RB Leipzig zurück. Laut ‚RMC‘ wird Leihverein Olympique Marseille die 20 Millionen Euro schwere Kaufoption für den 21-Jährigen nicht ziehen. Ob der Ligue 1-Vertreter versuchen wird, die Ablöse neu zu verhandeln, ist zur Stunde unklar.

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Per Kaufplicht hatte Leipzig den belgischen Mittelfeldspieler im vergangenen Sommer nach einer einjährigen Leihe für 20 Millionen Euro von Atlético Madrid festverpflichtet. Wenige Wochen später wechselte Vermeeren auf Leihbasis zu OM, wo er seit einiger Zeit nicht an die anfangs überzeugenden Leistungen anknüpfen kann.