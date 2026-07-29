Sechs Spieler können Real Madrid offenbar noch in diesem Sommer verlassen. Laut ‚Cadena SER‘ gehören Ferland Mendy (31), Raúl Asencio (23), Eduardo Camavinga (23), Franco Mastantuono (18), Endrick (20) und Gonzalo García (22) zu den Streichkandidaten von Cheftrainer José Mourinho.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Rechtsaußen Mastantuono und Stürmer García eröffnen sich bereits sehr konkrete Möglichkeiten für einen Abschied. Ex-Klub River Plate verhandelt Matteo Moretto zufolge mit Real über ein Leihgeschäft von Mastantuono, der seinerseits zu seinem Jugendverein zurückkehren möchte. Die Königlichen würden den vertraglich bis 2031 gebundenen Linksfuß jedoch lieber innerhalb Europas verleihen.

Update (17:17 Uhr): Der Journalist César Luis Merlo berichtet, dass Real die endgültige Entscheidung getroffen hat, Mastantuono bei einem europäischen Klub zu parken. Demzufolge ist eine Rückkehr zu River vom Tisch.

Unter der Anzeige geht's weiter

García, dessen Vertrag bis 2030 läuft, ist der absolute Wunschtransfer des FC Fulham. Laut der ‚Marca‘ hat der Premier League-Vertreter ein Angebot abgegeben, das knapp unter den geforderten 60 Millionen Euro liegt. Fulham-Trainer Álvaro Arbeloa möchte seinen ehemaligen Schützling unbedingt nach London lotsen und den Torjäger zum neuen Gesicht des Klubs machen.