BVB: Moukokos Bundesliga-Debüt in Sicht?

Michael Zorc will nicht garantieren, dass Youssoufa Moukoko noch nicht diesem Jahr in der Bundesliga debütiert. „Die Rahmenbedingungen für Profi-Einsätze von absoluten Ausnahmespielern in diesem Alter sind jetzt geschaffen, aber wir bauen deshalb überhaupt keinen Druck auf ihn auf“, stellt der Manager von Borussia Dortmund gegenüber der ‚Bild am Sonntag‘ klar.

Zur Erläuterung: Dank eines Vorstoßes der Dortmunder dürfen mittlerweile auch 16-Jährige in der höchsten deutschen Spielklasse auflaufen. Der momentan noch 15-jährige Moukoko feiert im November seinen Geburtstag.

„Wir tun gut daran, die Erwartungshaltung an Youssoufa nicht zu hochzuschrauben“, bremst Zorc die allgemeine Euphorie. Allerdings hat Moukoko die Messlatte angesichts seiner Torflut in den Jugendmannschaften des BVB schon sehr hoch gelegt. Man darf also gespannt sein, zu welchem Zeitpunkt Lucien Favre den Teenager als bereit für die Bundesliga einstuft.