Berater macht Druck: Blitz-Abgang bei der SGE?

Die bisherige Saison ist für Eintracht Frankfurt noch nicht so rund gelaufen wie erhofft. Daher arbeitet Sportvorstand Markus Krösche in diesem Winter fleißig an Kaderanpassungen. Die Hessen sind bisher das mit Abstand umtriebigste Team der Bundesliga. Nach bereits fünf Neuzugängen werden allerdings auch einige Abgangskandidaten gehandelt. Und einer könnte wehtun.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwar kam Aurèle Amenda seit dem Sommer wettbewerbsübergreifend lediglich 376 Minuten für die SGE zum Einsatz, trotzdem halten Krösche und Trainer Dino Toppmöller dem Vernehmen nach sehr viel von dem Schweizer Nationalspieler. Wie die ‚Frankfurter Rundschau‘ berichtet, ist die Geduld des 22-Jährigen, der natürlich im Sommer gerne mit zur WM fahren würde, allerdings aufgebraucht. Die Rolle als Notnagel entspricht nicht seinen Vorstellungen, Amenda will weg.

Viele Interessenten

Druck macht nun Berater Jose Noguera Rodriguez: „Aurèle ist ein ambitionierter und professioneller Spieler, der sich in jeder Hinsicht der Eintracht verschrieben hat. Er respektiert seinen langfristigen Vertrag. Dennoch müssen wir ehrlich feststellen, dass seine Spielzeit nicht seinen Erwartungen und seinem Potenzial entspricht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

An Optionen mangelt es nicht. Vor allem in der Ligue 1 herrscht bei mehreren Klubs Interesse, zuletzt wurde Amenda mit dem OGC Nizza in Verbindung gebracht. Aber auch der FC Turin, der den Innenverteidiger bereits im Sommer holen wollte, soll laut ‚Rundschau‘ weiter interessiert sein.

Berater will alle Optionen prüfen

Die Marschroute ist für den Berater des SGE-Profis klar: „Als junger Schweizer Nationalspieler braucht Aurèle regelmäßige Einsätze auf höchstem Niveau, um sich weiterzuentwickeln. Die Weltmeisterschaft im Sommer steht vor der Tür. Wir respektieren die Entscheidungen des Trainerstabs, sehen aber gleichzeitig, dass andere Vereine großes Interesse an Aurèles Qualitäten zeigen. Im Januar werden wir alle Optionen prüfen, die für seine sportliche Entwicklung am besten sind. Sollte sich eine Möglichkeit ergeben, wo Aurèle die Spielzeit bekommt, die er verdient, werden wir diese ernsthaft in Betracht ziehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Entscheidung steht bevor. Krösche glaube weiter an das große Potenzial des Schweizers und wittert in der Zukunft einen hohen Transfererlös, wenn er sich doch noch durchsetzen sollte. Amenda war im Sommer 2024 für rund neun Millionen Euro vom BSC Young Boys nach Hessen gewechselt und ist noch bis 2029 vertraglich an die Eintracht gebunden.