Mourinho will Xhaka nach Rom holen

Granit Xhaka könnte in diesem Sommer den englischen Regen gegen die italienische Sonne eintauschen. Nach FT-Informationen steht der schweizerische Nationalspieler bei der AS Rom weit oben auf der Wunschliste. José Mourinho will sein zentrales Mittelfeld mit dem 28-Jährigen verstärken – und auch Xhaka wäre einem Engagement unter der Regie von The Special One nicht abgeneigt.

Möglich wäre ein Transfer zur Roma aber nur mit Zustimmung des FC Arsenal. Schließlich steht Xhaka in Nordlondon noch bis 2023 unter Vertrag. Wie die beiden italienischen Transfermarkt-Experten Gianluca Di Marzio und Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, haben die Giallorossi bereits Kontakt zu den Gunners aufgenommen, um über die Machbarkeit eines Wechsels zu sprechen. Als Ablöse stehen 25 Millionen Euro im Raum.

Xhaka ist unter Mikel Arteta Stammspieler. Arsenal will aber einen Umbruch einleiten, da man in der kommenden Spielzeit nicht an einem internationalen Wettbewerb teilnehmen wird. Der Verkauf des Ex-Gladbachers könnte dringend benötigtes Geld in die Kasse spülen. Xhaka selbst winkt in Rom eine neue Herausforderung und die Teilnahme an der Conference League.