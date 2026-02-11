Der Favorit auf das De Zerbi-Erbe

Olympique Marseille leitet nach der Trennung von Roberto De Zerbi die Suche nach einem neuen Trainer ein. Nach FT-Informationen ist Habib Beye aktuell der Favorit beim Ligue 1-Klub. Beye wurde seinerseits erst am Montag bei Ligarivale Stade Rennes entlassen. Ein weiterer Kandidat ist Sergio Conceição, der in seinem Vertrag bei Al Ittihad eine 4,5 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel besitzt.

De Zerbi musste seinen Hut bei Marseille in Folge einer deftigen 0:5-Pleite gegen Paris St. Germain nehmen. In der Liga steht OM auf Platz vier, in der Champions League war Ende Januar nach der Ligaphase Schluss.