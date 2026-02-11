Menü Suche
Kommentar
FT-Exklusiv FT-Kurve Ligue 1

Der Favorit auf das De Zerbi-Erbe

von Santi Aouna - David Hamza - Quelle: FT-Exklusiv
Habib Bèye klatscht @Maxppp

Olympique Marseille leitet nach der Trennung von Roberto De Zerbi die Suche nach einem neuen Trainer ein. Nach FT-Informationen ist Habib Beye aktuell der Favorit beim Ligue 1-Klub. Beye wurde seinerseits erst am Montag bei Ligarivale Stade Rennes entlassen. Ein weiterer Kandidat ist Sergio Conceição, der in seinem Vertrag bei Al Ittihad eine 4,5 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel besitzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

De Zerbi musste seinen Hut bei Marseille in Folge einer deftigen 0:5-Pleite gegen Paris St. Germain nehmen. In der Liga steht OM auf Platz vier, in der Champions League war Ende Januar nach der Ligaphase Schluss.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Marseille
Habib Bèye
Roberto De Zerbi

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Marseille Logo Olympique Marseille
Habib Bèye Habib Bèye
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert