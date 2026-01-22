Menü Suche
15 Assists: Bayer bietet für Grimaldo-Nachfolger

Es ist unklar, wie lange Alejandro Grimaldo noch das Trikot von Bayer Leverkusen trägt. Für einen Nachfolger hat man bereits ein Angebot abgegeben.

Als einer der wenigen Spieler von Bayer Leverkusen hat Alejandro Grimaldo im vergangenen Sommer nicht das Weite gesucht. Der Spanier ist mittlerweile zum Dreh- und Angelpunkt der Werkself geworden. Jedoch ist unklar, wie lange der 30-Jährige noch in Leverkusen spielt, schließlich hegt er den Traum, noch einmal für einen der Topklubs in seiner Heimat Spanien aufzulaufen.

Grund genug für den Vizemeister, sich schon nach einem Nachfolger umzuschauen. Den hat man offenbar in Souffian El Karouani vom FC Utrecht gefunden. Yagiz Sabuncuoglu zufolge sind die Rheinländer bereits mit einer Offerte beim Linksverteidiger, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, vorstellig geworden. Noch unklar allerdings, ob der 25-Jährige schon im Winter verpflichtet werden soll oder man im Sommer auf einen ablösefreien Transfer schielt.

Konkurrenz muss Bayer unter anderem von Fenerbahce befürchten. Der türkische Topklub will El Karouani bereits im Winter an Land ziehen. Ein erstes Angebot von Fener hat der Marokkaner aber bereits abgelehnt.

Grimaldo 2.0.?

El Karouani weiß ähnlich wie Grimaldo vor allem mit seiner Offensivstärke zu begeistern. In wettbewerbsübergreifend 30 Spielen steuerte der Linksfuß drei Tore und 15 Vorlagen bei. El Karouani kann darüber hinaus auch im Mittelfeldzentrum eingesetzt werden, was unterstreicht, welche Spielmacherqualitäten in ihm schlummern. Ob er Grimaldo vergessen machen könnte?

