El Shaarawy kommt auf den Markt

Stephan El Shaarawy und die AS Rom gehen im Sommer getrennte Wege. Nach Informationen von ‚Tuttomercatoweb.com‘ gilt es aktuell als unwahrscheinlich, dass die Römer dem 33-Jährigen ein neues Vertragsangebot unterbreiten. Sein Jugendklub FC Genua soll daran interessiert sein, den Flügelspieler ablösefrei zu verpflichten.

El Shaarawy war im Januar 2016 vom AC Mailand in die italienische Hauptstadt gewechselt und bestritt seitdem 340 Pflichtspiele für die Roma, in denen er 65 Tore und 49 Vorlagen beisteuerte. Seine Zeit in Rom wurde lediglich durch ein anderthalbjähriges China-Intermezzo zwischen 2019 und 2021 unterbrochen. Nach seiner Rückkehr krönte der Pharao seine Laufbahn bei den Giallorossi 2022 mit dem Gewinn der Conference League. In der laufenden Spielzeit kommt der 32-fache italienische Nationalspieler jedoch nur sporadisch zum Einsatz und fehlte zuletzt aufgrund einer Achillessehnenreizung.