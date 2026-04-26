Araujo trifft Barça-Entscheidung

Ronald Araújo (27) will den FC Barcelona in diesem Sommer trotz anderslautender Gerüchte nicht verlassen. Das berichtet die ‚Sport‘. Aufgrund einer mehrwöchigen Pause wegen mentaler Probleme im Januar und einigen körperlichen Blessuren hat der Barça-Kapitän in dieser Saison nicht zu seiner Höchstform finden können, spielte in den jüngsten Partien aber wieder eine wichtige Rolle.

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Der Uruguayer steht noch bis 2031 bei Barça unter Vertrag und plant laut der spanischen Sportzeitung, die anstehende Weltmeisterschaft zu nutzen, um wieder auf sein absolutes Topniveau zu kommen. In der neuen Saison möchte Araújo bei den Katalanen seinen Stammplatz zurückerobern.