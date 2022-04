Cash bindet sich an Villa

Matty Cash bleibt Aston Villa treu. Nach Angaben des Klubs bindet sich der Rechtsverteidiger langfristig. Über Vertragsdauer schweigen sich die Villans allerdings aus.

Cash ist Stammspieler beim englischen Erstligisten und seit dem vergangenen Jahr polnischer Nationalspieler. Mit dem Heimatland seiner Großeltern qualifizierte sich der 24-Jährige unlängst für die WM in Katar.

Aston Villa is delighted to announce @MattyCash622 has signed a contract extension with the club! ✍️