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Bundesliga

Einigung: Schlotterbeck-Deal auf der Zielgeraden

Seit geraumer Zeit arbeitet Borussia Dortmund an der Vertragsverlängerung mit Nico Schlotterbeck. Nun ist den Schwarz-Gelben offenbar der erhoffte Durchbruch geglückt.

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Nico Schlotterbeck bei seinem speziellen Torjubel @Maxppp

„Ich persönlich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Nico. Wir sprechen offen über alles, was ihn bewegt“, hatte sich der inzwischen entlassene Sebastian Kehl am Wochenende über die Verhandlungen mit Nico Schlotterbeck (26) geäußert. Mittlerweile zeichnet sich immer mehr ab, dass der Leistungsträger dem BVB die Treue schwört.

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Die ‚Bild‘ berichtet von einem Durchbruch in den Verhandlungen mit dem Innenverteidiger. In den wichtigsten Punkten seien sich die Parteien einig geworden, darunter Laufzeit, Gehalt und Ausstiegsklausel.

Konkret ist von einem frischen Arbeitspapier bis 2031 die Rede, das Schlotterbeck jährlich bis zu 14 Millionen Euro Gehalt inklusive Boni bescheren würde. Darüber hinaus habe man sich auf eine 60 Millionen Euro hohe Exit-Option verständigt, die ab 2027 greifen würde.

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Nun warte der neue Sportdirektor Nils-Ole Book lediglich auf die endgültige Schlotterbeck-Zusage. Im Optimalfall würde Schlotterbeck dann Anfang April unterschrieben – und der Bundesligist den lang ersehnten Vollzug vermelden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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