Juve-Rückkehr: Morata schon in Turin

Álvaro Morata wird künftig wieder das Trikot von Juventus Turin tragen. Der italienische Serienmeister zeigt auf Social Media bereits Bilder von der Ankunft des spanischen Mittelstürmers am Flughafen. Der Medizincheck steht nun an. Mit Edin Dzeko (34, AS Rom) soll noch ein weiterer Neuner kommen.

Morata wechselt dem Vernehmen nach auf Leihbasis von Atlético Madrid nach Turin. Für Juve spielte der mittlerweile 27-Jährige bereits zwischen 2014 und 2016. Es folgten Engagements bei Ausbildungsklub Real Madrid, dem FC Chelsea und zuletzt eineinhalb Jahre bei Atlético. Die Colchoneros könnten ihrerseits Luis Suárez (33, FC Barcelona) für den Sturm verpflichten.