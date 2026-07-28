Menü Suche
Kommentar 1
La Liga

Knapp 100 Millionen: Barça bietet für Alvarez-Alternative

von Lukas Weinstock - Quelle: L’Équipe | Fabrizio Romano
1 min.
Junior Kroupi läuft @Maxppp

Arbeitet der FC Barcelona an einer Verpflichtung von Junior Kroupi (20)? ‚L’Équipe‘ berichtet, dass die Katalanen den Stürmer als Alternative zu Julián Alvarez (26) auserkoren und dem AFC Bournemouth zwei Angebote von unter 100 Millionen Euro unterbreitet haben. Beide Offerten für den vertraglich bis 2030 gebundenen Franzosen seien jedoch abgelehnt worden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge bleibt Alvarez Barças klare Wunschlösung. Atlético Madrid stellt sich bislang allerdings quer, zudem buhlt auch der FC Arsenal intensiv um den Argentinier. Offen ist derzeit, ob der spanische Meister ein drittes Angebot für Kroupi abgibt. Laut Fabrizio Romano wird Barça die Spur nicht weiter verfolgen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Premier League
Bournemouth
Barcelona
Eli Junior Éric Anatole Rainha Kroupi

Weitere Infos

La Liga La Liga
Premier League Premier League
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Barcelona Logo FC Barcelona
Eli Junior Éric Anatole Rainha Kroupi Eli Junior Éric Anatole Rainha Kroupi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert