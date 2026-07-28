Knapp 100 Millionen: Barça bietet für Alvarez-Alternative

Arbeitet der FC Barcelona an einer Verpflichtung von Junior Kroupi (20)? ‚L’Équipe‘ berichtet, dass die Katalanen den Stürmer als Alternative zu Julián Alvarez (26) auserkoren und dem AFC Bournemouth zwei Angebote von unter 100 Millionen Euro unterbreitet haben. Beide Offerten für den vertraglich bis 2030 gebundenen Franzosen seien jedoch abgelehnt worden.

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Dem Bericht zufolge bleibt Alvarez Barças klare Wunschlösung. Atlético Madrid stellt sich bislang allerdings quer, zudem buhlt auch der FC Arsenal intensiv um den Argentinier. Offen ist derzeit, ob der spanische Meister ein drittes Angebot für Kroupi abgibt. Laut Fabrizio Romano wird Barça die Spur nicht weiter verfolgen.