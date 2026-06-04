Bayern: Angebot für Ibrahimovic

Der FC Bayern strebt eine Zukunftsentscheidung bei Arijon Ibrahimovic an. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Münchner dem 20-jährigen Offensivspieler ein Angebot zur Verlängerung über 2027 hinaus vorgelegt. Sollte sich der Profi nicht dazu bewegen lassen, dass neue Arbeitspapier zu unterzeichnen, würde der deutsche Rekordmeister einen Verkauf anstreben.

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Eine weitere Leihe ist nicht geplant, berichtet der Pay-TV-Sender weiter. Ab der kommenden Saison müsste er die Rolle des Kaderspielers unter Trainer Vincent Kompany akzeptieren und ausfüllen. Als Alternative liegen Ibrahimovic wohl auch Angebote aus der Bundesliga, der Premier League und der Eredivisie vor.