Unzufrieden: Der Plan mit Endrick

Die Zukunft von Endrick bei Real Madrid könnte sich schon bald klären. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, stehen nach der Länderspielpause Gespräche zwischen den Königlichen und den Beratern des 20-Jährigen an. Der Angreifer ist mit seiner Rolle bei den Madrilenen unzufrieden.

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Endrick kam in dieser Spielzeit erst auf vier Einsatzminuten. Bereits in der vergangenen Saison hatte der Brasilianer mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, ehe er sich für die Rückrunde zu Olympique Lyon verliehen ließ, wo er in 21 Pflichtspielen 16 Torbeteiligungen (acht Tore, acht Vorlagen) beisteuerte. Der FC Arsenal soll an einem Winterdeal für den wuchtigen Offensivakteur interessiert sein und auch die AS Rom zeigte zuletzt Interesse.