Ekdal nach England

Der FC Burnley verpflichtet Hjalmar Ekdal (24) von Djurgarden IF. Wie der englische Zweitligist offiziell mitteilt, unterschreibt der schwedische Innenverteidiger einen viereinhalb Jahre gültigen Spielervertrag.

Burnley führt mit 62 Punkten die Tabelle in der Championship an und peilt den direkten Wiederaufstieg an. Ekdal wollte unbedingt ein Teil der Erfolgsgeschichte werden: „Es fühlt sich wirklich gut an. Ich kann es kaum erwarten, das Team jetzt zu treffen und vor dem unglaublichen Publikum im Turf Moor Stadium zu spielen“, so der Abwehrmann.

