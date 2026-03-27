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Bundesliga

200 Millionen für Olise nicht genug

Auch für 200 Millionen Euro würde der FC Bayern einen Verkauf von Michael Olise nicht durchwinken. Uli Hoeneß findet klare Worte.

von David Hamza
1 min.
Michael Olise im Einsatz für den FC Bayern @Maxppp

Berichte aus England, der FC Liverpool wolle 200 Millionen Euro für Michael Olise (24) bieten, bereiten Uli Hoeneß keine schlaflosen Nächte. Das ließ der Ehrenpräsident und Aufsichtsrat des FC Bayern auf dem KI-Festival data:unplugged in Münster durchblicken.

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Angesprochen auf die Gerüchte sagte Hoeneß: „Falls das stimmt – ich glaube nicht, dass es stimmt –, aber Liverpool hat ja in diesem Jahr 500 Millionen ausgegeben und spielt eine sehr schlechte Saison. Also wir werden nicht dazu beitragen, dass sie nächstes Jahr besser spielen.“

Kann Olise in München eine Ära prägen?
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Hoeneß weiter: „Wir spielen dieses Spiel für unsere Fans. Wir haben 430.000 Mitglieder, wir haben viele Millionen Fans auf der ganzen Welt, und es nützt ihnen wenig, wenn wir 200 Millionen auf dem Konto haben und jeden Samstag deswegen schlechter Fußball spielen.“

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Olise, im Sommer 2024 für 53 Millionen Euro von Crystal Palace verpflichtet, besitzt in seinem bis 2029 datierten Vertrag keine Ausstiegsklausel. Neben Liverpool soll auch Real Madrid Interesse an Olise zeigen. Die Bayern wollen vorzeitig verlängern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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