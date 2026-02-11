United: Maguire-Kehrtwende bahnt sich an

Harry Maguire könnte auch über den Sommer hinaus für Manchester United auflaufen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, deutet inzwischen vieles auf eine Vertragsverlängerung des Innenverteidigers hin. Der aktuelle Kontrakt des 32-Jährigen, der mit 10,7 Millionen Euro im Jahr vergütet wird, läuft am Saisonende aus.

Zuletzt sah alles nach einem Abschied der Abwehrkante aus. Unter Michael Carrick hat sich Maguire aber wieder in der Defensive festgespielt und überzeugt mit starken Leistungen.