Krise am Höhepunkt: Juve schließt sich ein

Juventus Turin befindet sich weiter im freien Fall. Mit 0:2 verlor der einstige Abo-Meister aus Italien am gestrigen Dienstagabend gegen Underdog Maccabi Haifa und hat nun kaum Chancen auf das Weiterkommen in der Champions League. In der Serie A gewann Juve nur eines der vergangenen fünf Ligaspiele – es gab in der jüngeren Vergangenheit kaum eine größere Krise als die derzeitige.

Doch Allegri bleibt ungeachtet der Talfahrt im Amt – die Alte Dame kann es sich schlichtweg nicht leisten, den noch bis 2025 gebundenen Trainer abzufinden und von seinen Aufgaben zu entbinden. „Massimiliano Allegri ist unser Cheftrainer und das wird er auch bleiben“, sagte Präsident Andrea Agnelli gegenüber ‚Sky Italia‘, „ich schäme mich und bin wütend. Aber man kann in unserer Situation nicht einer einzelnen Person die Schuld geben, sondern der ganzen Truppe.“

„Auf keinen Fall“, habe Allegri über einen Rücktritt nachgedacht, „denn es ist eine Herausforderung. Und wenn es schwieriger wird, ist es noch schöner.“ Der 55-Jährige versucht nun, mit radikalem Handeln die Trendwende einzuleiten.

Vier Tage Straflager

„Morgen kehren wir zurück und bleiben bis zum Derby in Continassa“, kündigte Allegri nach der Partie gegen Haifa an. Somit werden sämtliche Spieler bis Samstag, wenn es gegen den FC Turin geht, auf dem Juve-Trainingsgelände verbringen. „Aus Respekt vor dem Verein und den Fans.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Allegri zu solch drastischen Maßnahmen greift. Schon 2015 griff der sechsfache Meistertrainer als Juve-Coach in dieselbe Trickkiste. Nach einem Sondertrainingslager im Oktober konnte der Klub die Saison noch erfolgreich gestalten und gewann letztlich den Scudetto. Dass am Ende dieser bisher katastrophalen Spielzeit die Meisterschale herausspringt, darf trotz vergangener Erfolge bezweifelt werden.