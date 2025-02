Kiel verlängert mit Dauerbrenner Remberg

Die KSV Holstein baut auch in der Zukunft auf Nicolai Remberg. Wie die Störche mitteilen, unterschreibt der 24-Jährige ein neues Arbeitspapier beim Bundesligisten. Über die länge des Vertrags machte die KSV keine Angaben. „Wir sind überzeugt, dass seine positive Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist und sind daher sehr froh darüber, dass er auch zukünftig für Holstein Kiel auflaufen wird“, so Geschäftsführer Sport Carsten Wehlmann.

Der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers lief ursprünglich noch bis 2026. Remberg war 2023 von Preußen Münster an die Förde gewechselt und hatte schon in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil am ersten Bundesliga-Aufstieg der Kieler. Auch in dieser Spielzeit ist er aus dem Team von Trainer Marcel Rapp nicht wegzudenken, am vergangenen Wochenende gegen den FC Bayern (3:4) verpasste er seine erste Partie aufgrund einer Gelbsperre.