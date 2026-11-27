Borussia Dortmund visiert in naher Zukunft gleich vier Vertragsverlängerungen an. Die Verhandlungen mit Waldemar Anton (30) laufen bereits, danach sollen Gregor Kobel (28), Julian Ryerson (29) und Serhou Guirassy folgen.

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Vor allem um Guirassy gab es in der Vergangenheit immer wieder Abgangsgerüchte. Zudem war der Torjäger bei den Fans in den vergangenen Monaten nicht immer unumstritten, was insbesondere an der negativen Körpersprache des 30-Jährigen lag, der darüber hinaus immer mal wieder mit Formschwäche zu kämpfen hatte.

Sollte der BVB jetzt schon mit Serhou Guirassy (30) über 2028 hinaus verlängern? Ja, seine Form rechtfertigt das Nein, mit Blick auf sein Alter lieber noch abwarten Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Eine Umfrage unter den FT-Usern verdeutlicht die Zweifel. Nur 52 Prozent raten dem BVB dazu, den bis 2028 befristeten Vertrag von Guirassy schon jetzt zu verlängern. 48 Prozent sind hingegen der Ansicht, dass der Verein das Thema – wenn überhaupt – erst in der Zukunft angehen sollte.

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„Er ist unsere Lebensversicherung“

In der laufenden Saison hat Guirassy seine Einstellungsprobleme jedoch größtenteils beseitigt. Der Guineer stellt sich in den Dienst der Mannschaft und war wettbewerbsübergreifend in 15 Spielen an zehn Toren direkt beteiligt.

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Auch abgesehen von seinem Scoring-Output ist Guirassy für den BVB von großer Wichtigkeit. Das starke Anlaufverhalten des Stürmers kommt der defensiven Stabilität des Bundesliga-Tabellenführers zugute, zudem bindet er in der Offensive immer mehrere Gegenspieler.

Dieser Meinung ist auch Trainer Niko Kovac. „Er ist weiter unsere Lebensversicherung, der wichtigste Bestandteil im Sturm. Wir wissen, welchen Impact er auf unsere Mannschaft hat – aber auch auf den Gegner“, lobte der Kroate auf der heutigen Pressekonferenz.

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BVB muss verlängern

Eine Verlängerung mit Guirassy ist für die Schwarz-Gelben daher unumgänglich. Der Rechtsfuß gehört allen Zweifeln zum Trotz weiterhin zu den besten seiner Zunft in der Bundesliga und auch international zu denen, die sich vor niemandem verstecken müssen.

Die Chancen auf Erfolg stehen für den BVB gut. Zuletzt ließ Guirassy durchblicken, dass eine Zukunft in Dortmund für ihn definitiv denkbar sei: „Heute bin ich sehr glücklich. Und grundsätzlich kann ich es mir vorstellen. Dortmund ist ein Topklub. Ich möchte hier etwas gewinnen und fühle mich hier wohl.“