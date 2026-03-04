Menü Suche
Glasner 2.0? Farke muss sich gedulden

von Dominik Sandler - Quelle: BBC
Daniel Farke stand zuletzt bei Krasnodar an der Seitenlinie @Maxppp

Die Zukunft von Daniel Farke als Coach von Leeds United steht aktuell noch in den Sternen. Gegenüber der ‚BBC‘ sagt Sportdirektor Peter Lowy: „Der Vertrag von Daniel ist aktuell kein Thema. Weder für ihn noch für uns. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Solange wir noch nicht sicher sind, reden wir nicht über solche Dinge.“ Die Peacocks liegen neun Spieltage vor dem Saisonende auf Rang 15, die Zeichen stehen auf Klassenerhalt.

Die Leeds-Fans fordern schon seit einigen Wochen die Verlängerung mit Farke, dessen Vertrag noch bis 2027 gültig ist. Ein ähnlicher Fall wie bei Oliver Glasner, der Crystal Palace spätestens am Saisonende ablösefrei verlassen wird, soll vermieden werden. Sollte Farke mit Leeds tatsächlich die Klasse halten, wäre das ein großer Erfolg für den Premier League-Aufsteiger.

