FC Liverpool: Fast 60 Millionen für WM-Star Sarr

Der FC Liverpool hat eine neue Offensivwaffe an der Angel. FT kann Informationen von Fabrizio Romano bestätigen, denen zufolge die Reds voll ins Rennen um Ismaïla Sarr eingestiegen sind. Liverpool ist auf dem besten Wege, den Transfer des 28-Jährigen zu Galatasaray zu kapern.

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Als Ablöse stehen umgerechnet fast 60 Millionen Euro im Raum. Romano zufolge gab es bereits ein erstes Angebot aus Liverpool an Crystal Palace. Sarr selbst ist nach FT-Infos ganz hin und weg von der Idee, bald an der Anfield Road aufzulaufen.

Update (15:35 Uhr): Crystal Palace hat das erste Angebot aus Liverpool abgelehnt, berichtet Romano. Plan der Eagles sei es, Sarr zu halten.

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Bei der WM im Sommer hinterließ der flexible Angreifer mächtig Eindruck. Für den Senegal erzielte er in vier Spielen vier Tore und gab zwei Vorlagen. Dennoch war schon im Sechzehntelfinale gegen Belgien (2:3 n.V.) Schluss.

Liverpool sammelt Körbe

Für Liverpool ist Sarr wohl maximal Plan C bis D. Die anvisierten Verpflichtungen von Yankuba Minteh (22/Brighton & Hove Albion), Bradley Barcola (23) und Ibrahim Mbaye (18/beide Paris St. Germain) gestalten sich schwierig. Nur noch knapp eine Woche bleibt dem LFC Zeit, ehe das Transferfenster auf der Insel schließt.