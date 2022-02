Torunarigha: „Fühle mich schon sehr gut hier“

Jordan Torunarigha hat in Belgien bei seinem Leih-Arbeitgeber KAA Gent einen Einstand nach Maß hingelegt. „Ich bin sehr froh, dass wir bei meinem ersten Einsatz gleich einen wichtigen Sieg einfahren konnten“, freut sich der Innenverteidiger gegenüber der ‚B.Z.‘ und fügt an: „Die ersten Tage und Trainingseinheiten waren sehr wichtig für mich, um das Team kennenzulernen. Alle haben mich super aufgenommen. Ich fühle mich schon sehr gut hier, freue mich auf die Zeit und die weiteren Spiele.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Torunarigha wurde Ende Januar von Hertha BSC an die Belgier verliehen. Eine Kaufoption existiert nicht. Bei seinem ersten Spiel gegen den FC Brügge (2:1) stand der 24-Jährige direkt in der Startaufstellung und wurde in die Elf des Spieltags gewählt. Fredi Bobic freut sich, dass sich die Leihe schon ausgezahlt hat. „Ich bin mir sicher, dass ihm nach über 15 Jahren bei Hertha BSC diese Luftveränderung für seine Entwicklung guttun und er danach gestärkt zu uns zurückkehren wird“, so der Hertha-Sportchef.