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Bundesliga

Wagner-Vertrag mit Ausstiegsklausel

von Julian Jasch - Quelle: Sport Bild
Vincent Wagner hat große Ziele @Maxppp

Der bis 2028 datierte Vertrag von Elversberg-Cheftrainer Vincent Wagner beinhaltet eine Ausstiegsklausel. Das ist einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zu entnehmen. Wie hoch dieser Passus ausfällt, wird von der Fachzeitschrift nicht überliefert.

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Wagner folgte 2025 auf Horst Steffen und führte die Saarländer prompt in die Bundesliga. Mit sieben Punkten aus den ersten vier Ligapartien startete der Aufsteiger überzeugend in die neue Saison. Es dürfte nicht lange dauern, bis sich die ersten Interessenten bei Wagner melden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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