Diomande trifft überraschende Transfer-Entscheidung

„Als nächstes steht die Weltmeisterschaft an. Danach weiß man nie, was passiert“, hatte Yan Diomande noch vor wenigen Tagen im Interview mit ‚The Athletic‘ zu Protokoll gegeben und die Gerüchteküche für einen möglichen Abgang weiter angeheizt.

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Paris St. Germain, der FC Liverpool, Manchester United und auch der FC Bayern hatten sich in den vergangenen Wochen intensiv mit dem 19-jährigen Dribbelkünstler auseinandergesetzt. Über 100 Millionen Euro fordern die Sachsen für Diomande und äußerten zuletzt aber auch selbst immer wieder die Hoffnung, den Angreifer halten zu können.

Klares Bekenntnis

Und diese Hoffnung war offensichtlich berechtigt. Denn gegenüber dem ‚kicker‘ bestätigt der Rechtsfuß den Verbleib in Leipzig über den Sommer hinaus. Auf die Frage, ob er in der nächsten Saison bei RB bleiben werde, antwortet Diomande mit einem einfachen wie eindeutigen „Ja“.

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Ist der Verbleib in Leipzig für Yan Diomande die richtige Entscheidung? Ja Nein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Vertraglich steht der Linksaußen noch bis 2030 bei den Sachsen unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Für die etwas fernere Zukunft hat Diomande ambitionierte Pläne: „Ich bin in Leipzig unter Vertrag und spiele gerne hier. Aber danach weiß niemand, was passiert. Jeder hat Ambitionen, auch ich. Mein Traum ist es, so hoch wie möglich zu spielen.“

Irgendwann kommt Tag X

Diesen Traum will sich Diomande trotz des überlieferten Interesses diverser Topklubs etwas überraschend zumindest in diesem Sommer noch nicht erfüllen. Doch lange wird es nicht dauern, bis die Gerüchteküche wieder anfängt zu brodeln.