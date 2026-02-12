Trotz Saison-Aus: Everton plant Grealish-Coup

Obwohl für Jack Grealish die Saison nach einer Fuß-OP bereits beendet ist und der Leihvertrag beim FC Everton im Juni endet, könnte es dennoch in Liverpool weitergehen. Wie ‚The i paper‘ berichtet, schmieden die Toffees bereits Pläne, wie die Leihgabe von Manchester City auch im kommenden Jahr im Hill Dickinson Stadium landen könnte.

Im Leihvertrag ist eine umgerechnet rund 57 Millionen Euro schwere Kaufoption verankert. Diese Klausel will Everton nicht aktivieren. Vielmehr hofft man darauf, in Verhandlungen mit City den Preis auf rund 29 Millionen Euro drücken zu können. Auch eine erneute Leihe soll für den Liverpooler Stadtteilklub ein gangbarer Weg sein. Der 39-fache englische Nationlspieler steht in Manchester noch bis 2026 unter Vertrag, am 10. September dieses Jahres feiert er seinen 31. Geburtstag.