98 Millionen: Tottenham verkündet Fernandes-Transfer

Zwei Spielzeiten in Folge landete Tottenham Hotspur in der Premier League auf dem enttäuschenden 17. Tabellenplatz. In der abgelaufenen Saison trennten die Spurs am Ende sogar nur zwei Punkte von den Abstiegsrängen. Damit es im kommenden Jahr wieder bergauf geht, investieren die Verantwortlichen nun gewaltig in den Kader. Wie der Klub offiziell verkündet, wird der zweifache Premier League-Absteiger Mateus Fernandes (21) zur kommenden Saison die Spurs verstärken.

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Now it’s your turn.



Mateus Fernandes, welcome to our family 🤍 pic.twitter.com/vKeaPDQYKm — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 2, 2026

„Ich freue mich riesig auf diesen nächsten Schritt. Die Spurs sind ein großartiger Verein, und der Cheftrainer war ein entscheidender Grund dafür“, lässt sich Fernandes zitieren, „als wir miteinander sprachen, war das etwas ganz Besonderes. Wir haben die gleiche Einstellung zum Fußball – als starke Mannschaft mit Kampfgeist und Energie auf den Platz zu gehen, um zu versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.“

Der Verein lässt sich die Dienste des Mittelfeldspielers einiges kosten: 98 Millionen Euro überweist Tottenham an West Ham United. Die Hammers generieren damit ein sattes Transferplus. Erst vor einem Jahr hatten sie Fernandes für 44 Millionen Euro vom damaligen Absteiger FC Southampton loseisen können.

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Großangriff auf dem Transfermarkt

Die Spurs verschwenden in diesem Sommer keine Zeit auf dem Transfermarkt. Mit Martin Dúbravka (37), Marcos Senesi (29) und Andrew Robertson (32) wurden bereits drei gestandene Premier-League-Spieler ablösefrei an Bord geholt. Für Jan Paul van Hecke (26) legte der Hauptstadtklub zudem 60 Millionen Euro auf den Tisch.

Mit der Verpflichtung von Fernandes wurde der vereinsinterne Transferrekord gebrochen, doch dieser wird wohl nicht lange halten. Auch Sandro Tonali steht unmittelbar vor einem Wechsel zum Team von Trainer Roberto De Zerbi. Der 26-jährige Italiener soll dem Vernehmen nach sogar noch teurer werden als Fernandes.