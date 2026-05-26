Besiktas verhandelt mit Luís

Besiktas versucht offenbar, Filipe Luís als neuen Trainer an Bord zu holen. Der türkische TV-Reporter und Journalist Ertan Süzgün berichtet, dass eine Delegation aus Istanbul derzeit in Portugal verweilt, um in Gesprächen mit dem 40-Jährigen zum Erfolg zu kommen. Seit seiner Entlassung bei Flamengo im März wird der ehemalige Profi des FC Chelsea und von Atlético Madrid stets mit offenen Trainerstellen in Verbindung gebracht.

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Auch bei Bayer Leverkusen und verschiedenen Vereinen aus England wird Luís mehr oder minder konkret als potenzieller neuer Cheftrainer gehandelt. Dem Bericht aus der Türkei zufolge soll nach der Rückkehr der Abgesandten aus Portugal Klarheit darüber herrschen, ob Luís sich ein Engagement bei Besiktas vorstellen könnte.