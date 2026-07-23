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FT-Kurve Bundesliga

DFB spendet für Klopp | Olise fliegt raus

Der DFB kommt am Ende doch nicht ganz um eine Ablöse für den kommenden Bundestrainer Jürgen Klopp herum und Michael Olise muss sich eine neue Bleibe suchen. Die FT-Presseschau am Donnerstag.

von Martin Schmitz
1 min.
Die FT-Presseschau am 23.07.2026 @Maxppp

Alternative Klopp-Ablöse

Jürgen Klopp soll die deutsche Nationalmannschaft nach mehreren peinlichen Turnieren endlich wieder auf den Erfolgsweg zurückführen. Für diese Aufgabe war der DFB dem Vernehmen nach bereit, eine ordentliche Ablöse an dessen Noch-Arbeitgeber Red Bull zu bezahlen. Am Ende einigte man sich jedoch anderweitig. Der Verband kommt um eine dezidierte Ablöse herum.

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Wie die ‚Bild‘ berichtet, zahlt der DFB nun aber doch für den Wechsel des 59-Jährigen an die Otto-Fleck-Schneise: „Als Kompensation wird es eine DFB-Spende an die Red Bull-Stiftung Wings for Life geben.“ Eine Million Euro fließt demnach für die medizinische Rückenmarksforschung.

Neues Problem für Olise

Seit der enttäuschenden Halbfinalniederlage bei der Weltmeisterschaft gegen Spanien (0:2) geht es bei Michael Olise privat drunter und drüber. Nach dem enthüllten Unterhaltsstreit mit seiner Ex-Partnerin und der daraus resultierenden Skandalberichterstattung fliegt der Flügelspieler des FC Bayern jetzt auch noch aus seiner Villa in München.

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Laut ‚Bild‘ wurde „schlichtweg der Mietvertrag gekündigt – und zwar von Ex-Bayern- und DFB-Star Jérôme Boateng“. Der ehemalige Bayern-Profi und Weltmeister von 2014 ist seit September 2024 Vermieter des Franzosen, will das Luxus-Anwesen jedoch verkaufen. Bis Ende August muss Olise ausgezogen sein. Einen Tag später schließt der deutsche Transfermarkt. Noch ist unklar, ob sich Olise eine neue Bleibe in München oder in einer anderen europäischen Metropole suchen muss. Nach FT-Infos will der 24-Jährige zu Real Madrid wechseln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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