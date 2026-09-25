Uwe Rösler winkt beim VfL Bochum ein neuer Vertrag. Nach Informationen der ‚WAZ‘ sieht der aktuelle Plan des Zweitligisten vor, den am Saisonende auslaufenden Kontrakt noch in diesem Kalenderjahr zu verlängern. Erste Gespräche sollen in der Sommervorbereitung stattgefunden haben. Der VfL wolle eine Verlängerung „mehr von der spielerischen Entwicklung“ als von Ergebnissen abhängig machen.

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Bochums Geschäftsführer Ilja Kaenzig schwärmt: „Uwe ist ein weit gereister Trainer, der seinen ganzen Erfahrungsschatz entsprechend der Situation einbringt. Wir wollten damals Heavy Metal, das haben wir bekommen, und das passt auch wunderbar zu Bochum und dem Ruhrgebietsfußball. Ob sich Verein und Trainer nicht nur verloben, sondern verheiraten, entscheidet sich nicht mittels einer Excel-Tabelle.“