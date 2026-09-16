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Premier League

Neuer Klub: Transferwende um Icardi

von Martin Schmitz - Quelle: cronachedispogliatoio.it
Mauro Icardi hat die Zukunft im Blick @Maxppp

Tottenham Hotspur denkt über eine Verpflichtung des vereinslosen Mauro Icardi (33) nach. Das berichtet die italienische Sportplattform ‚Cronache di Spogliatoio‘. Der argentinische Angreifer soll demnach die anhaltende Torflaute der Mannschaft von Trainer Roberto De Zerbi beenden. Nach vier Spieltagen warten die Spurs noch immer auf einen Treffer in der Premier League.

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Im Laufe des Sommers wurde Icardi, dessen Vertrag bei Galatasaray Ende Juni ausgelaufen war, mit verschiedenen Vereinen in Verbindung gebracht. Großes Interesse hatte dem Vernehmen nach Lazio Rom. Laut Bericht wird eine Rückkehr nach Italien jedoch immer unwahrscheinlicher.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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