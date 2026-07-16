Mit Gosens: Schalkes Bundesliga-Elf nimmt Form an

Wechsel zum Herzensklub: Der Transfer von Linksverteidiger Robin Gosens (32) zum FC Schalke 04 steht kurz vor dem Vollzug, am Donnerstag ist der Ex-DFB-Profi für den Medizincheck im Ruhrgebiet eingetroffen. Mit dem AC Florenz wurde eine Leihe samt Kaufpflicht ausgehandelt.

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Die S04-Bosse können somit eine weitere Planstelle abhaken. Lange hatten sich die Königsblauen um einen Verbleib von Moussa Ndiaye (24/RSC Anderlecht) bemüht – mit dem Gosens-Coup dürfte eine Festverpflichtung des Senegalesen vom Tisch sein.

Drei Positionen im Transfer-Fokus

Für die Verantwortlichen stehen mit Blick auf den Transfermarkt weiterhin umtriebige Wochen bevor. Gesucht werden insbesondere noch ein Mann für die Innenverteidigung, ein Rechtsverteidiger sowie ein Stürmer. Es ist wahrscheinlich, dass Erfolgstrainer Miron Muslic in der Bundesliga zunächst wieder von der Vierer- auf eine Dreierkette wechseln wird.

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Für das Abwehrzentrum fahnden Sportvorstand Frank Baumann & Co. nach einem Linksfuß. Wunschkandidat ist Igor Julio (28), die Verhandlungen mit Brighton & Hove Albion gestalten sich jedoch kompliziert. Bei Alternative Cenk Özkacar (25/FC Valencia), im vergangenen Jahr leihweise für den 1. FC Köln am Ball, geht S04 wohl leer aus. Der Türke steht vor dem Wechsel zu Trabzonspor.

Auf der rechten Seite ist die Situation ebenfalls offen. Der flexibel einsetzbare Junior Dina Ebimbe (25) wäre eine Top-Option für diese Position. Wie im Fall Igor ist sich S04 auch hier mit dem Spieler selbst einig. Eine Übereinkunft mit Eintracht Frankfurt ist im Ebimbe-Poker aber bislang weiter nicht in greifbarer Nähe.

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Was macht Dzeko?

Der ehemalige Frankfurter und Wolfsburger Jesper Lindström (26/SSC Neapel), der genau wie Ebimbe auch auf der rechten Schiene, im Zentrum und offensiv zum Einsatz kommen kann, wird bei den Königsblauen ebenfalls gehandelt.

Im Schalker Sturm ist natürlich die große Frage, ob Altstar Edin Dzeko (40) nochmal einen neuen Vertrag unterschreibt – und falls ja, welche Rolle im Oberhaus für den bosnischen Torjäger vorgesehen wäre. So oder so ist klar: Trotz einer möglichen Dzeko-Verlängerung und der Verpflichtung von Junior Adamu (25) soll noch ein neuer treffsicherer Knipser her.

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Die S04-Elf mit Gosens & und den offenen Positionen

Die S04-Elf mit Gosens & dem aktuellen Kader