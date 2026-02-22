Endrick erklärt Lyon-Leihe

Kylian Mbappé und Eduardo Camavinga haben ihrem Teamkollegen Endrick empfohlen, Real Madrid in Richtung Olympique Lyon zu verlassen. „Kylian und Camavinga haben mir gesagt, dass die Ligue 1 eine gute Liga ist und hier aggressiver Fußball gespielt wird. Sie haben mir geraten, zu Lyon zu gehen, denn es ist ein tolles Team und ich würde Spielzeit bekommen“, so das Stürmer-Juwel im Interview mit ‚Téléfoot‘, „ich danke ihnen für ihren guten Rat.“

Endrick war nach eineinhalb Jahren mit wenig Spielzeit im Januar auf Leihbasis von Real nach OL gewechselt. Dort blüht der 19-Jährige auf und steht nach sechs Pflichtspielen bei fünf Toren und einer Vorlage. Im Sommer will er nach Madrid zurückkehren: „Ich träume davon, wieder für Real zu spielen.“