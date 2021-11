Schalke: Aydin bestätigt Vertragsgespräche

Mehmet Aydin verhandelt mit Schalke 04 über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags. ‚Sky‘ zitiert den Außenbahnspieler: „Es gibt Gespräche, aber nur mit S04.“ Der 19-Jährige verweist auf seine lange Vereinszugehörigkeit und betont: „Ich fühle mich hier sehr wohl.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Aydin war 2014 von Borussia Mönchengladbach in die Gelsenkirchener Jugend gewechselt. In der vergangenen Saison debütierte der deutsche U20-Nationalspieler in der Bundesliga. In der laufenden Zweitliga-Spielzeit kommt Aydin auf zehn Einsätze (ein Tor, ein Assist).