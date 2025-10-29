Celtic: Der Favorit auf die Rodgers-Nachfolge

Nach dem überraschenden Rücktritt von Brendan Rodgers als Trainer von Celtic Glasgow läuft die Suche nach einem Nachfolger auf Hochtouren. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, stehen Robbie Keane, Kieran McKenna und Ange Postecoglou auf der Shortlist des schottischen Meisters. Favorit der Vereinsführung soll Postecoglou sein, der vor elf Tagen bei Nottingham Forest entlassen wurde.

McKenna, derzeit bei Ipswich Town unter Vertrag, genieße ebenfalls hohes Ansehen, eine Ablöse in Millionenhöhe könnte den Deal aber erschweren. Keane, aktuell bei Ferencvaros in Ungarn tätig, habe Interesse an einem Engagement und wäre mit seinem Profil als junger und aufstrebender Trainer eine spannende Option für die Zukunft. V orübergehend übernimmt Interimstrainer Martin O’Neill gemeinsam mit Shaun Maloney die Verantwortung bei Celtic.