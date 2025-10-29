Menü Suche
Kommentar
Premiership

Celtic: Der Favorit auf die Rodgers-Nachfolge

von Leon Morsbach - Quelle: Telegraph
1 min.
Brendan Rodgers neben dem Platz @Maxppp

Nach dem überraschenden Rücktritt von Brendan Rodgers als Trainer von Celtic Glasgow läuft die Suche nach einem Nachfolger auf Hochtouren. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, stehen Robbie Keane, Kieran McKenna und Ange Postecoglou auf der Shortlist des schottischen Meisters. Favorit der Vereinsführung soll Postecoglou sein, der vor elf Tagen bei Nottingham Forest entlassen wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

McKenna, derzeit bei Ipswich Town unter Vertrag, genieße ebenfalls hohes Ansehen, eine Ablöse in Millionenhöhe könnte den Deal aber erschweren. Keane, aktuell bei Ferencvaros in Ungarn tätig, habe Interesse an einem Engagement und wäre mit seinem Profil als junger und aufstrebender Trainer eine spannende Option für die Zukunft. V orübergehend übernimmt Interimstrainer Martin O’Neill gemeinsam mit Shaun Maloney die Verantwortung bei Celtic.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premiership
Celtic
Brendan Rodgers
Robert David Keane
Kieran McKenna

Weitere Infos

Premiership Premiership
Celtic Logo Celtic Glasgow
Brendan Rodgers Brendan Rodgers
Robert David Keane Robert David Keane
Kieran McKenna Kieran McKenna
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert