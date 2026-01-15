Menü Suche
BVB & Bayern dran: 35 Millionen für Rayan?

von Dominik Sandler - Quelle: ESPN Brasil
Rayan Vitor in die Premier League?

Auf der Suche nach einem Ersatz für Antoine Semenyo (26) könnte der AFC Bournemouth in Brasilien fündig geworden sein. Laut ‚ESPN Brasil‘ wollen die Cherries Angreifer Rayan von Vasco da Gama verpflichten. Der englische Erstligist sei bereit, 35 Millionen Euro für den 19-Jährigen auf den Tisch zu legen, Vasco fordert indes 50 Millionen.

Im Werben um den Linksfuß ist Bournemouth nicht allein, auch der FC Bayern, Borussia Dortmund und Crystal Palace haben die Fühler nach Rayan ausgestreckt. Erst Mitte Dezember verlängerte er seinen Vertrag bis 2028, die Ausstiegsklausel liegt bei 80 Millionen. Neben Rayan interessiert sich der AFC auch für Jamie Leweling (24) vom VfB Stuttgart. Ein Gebot in Höhe von 40 Millionen haben die Schwaben aber umgehend abgelehnt.

