Barça: Cavani wird zur Priorität

Die Personalie von Edinson Cavani genießt beim FC Barcelona mittlerweile die höchste Priorität. Das berichtet die katalanische ‚Sport‘. Trotz weiterer Problemzonen beim La Liga-Giganten soll im Januar allem voran ein neuer Mittelstürmer verpflichtet werden und der 34-Jährige in Diensten von Manchester United sei der Auserwählte. Bei Sergio Agüero steht am morgigen Mittwoch eine Pressekonferenz an, auf der der Barça-Angreifer dem Vernehmen nach sein vorzeitiges Karriereende bekanntgeben wird.

Dementsprechend dünn wird die Personaldecke im Sturm. Größter Knackpunkt bei der Cavani-Verpflichtung sei jedoch dessen Fitnesszustand. Aktuell laboriert der Uruguayer an einer hartnäckigen Sehnenreizung, die ihn seit Ende Oktober zum Zuschauen zwingt. Sollten dessen Beschwerden überwunden sein, so die ‚Sport‘, läge ein Transfer letztlich nur noch in den Händen der Red Devils. Dort läuft Cavanis Vertrag zum Saisonende aus.