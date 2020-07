Wolfsburg: Fenerbahce meldet sich bei Malli

Yunus Malli hat offenbar das Interesse von Fenerbahce geweckt. Nach Informationen der ‚Bild‘ steht der türkische Offensivmann des VfL Wolfsburg, in der Rückrunde ausgeliehen an Union Berlin, auf dem Zettel des Istanbuler Traditionsklubs. Fener habe sich bereits bei Malli und dessem Lager gemeldet, Kontakt zu den Wölfen gab es bislang allerdings noch nicht.

Bis heute ist Malli in der Autostadt nicht glücklich geworden. Seine 13 Bundesliga-Partien 2019/20 bestritt er allesamt für Leihklub Union. Eine Torbeteiligung gelang ihm dabei nicht. Mallis Vertrag in Wolfsburg läuft im kommenden Jahr aus – will der VfL noch etwas Geld mit dem 28-Jährigen verdienen, müsste er bald verkaufen.