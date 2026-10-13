Endrick-Wechsel: Mourinho schließt die Tür

José Mourinho hat überhaupt kein Interesse daran, Endrick (20) im Januar ziehen zu lassen. Im Interview mit ‚TNT Sports‘ schiebt der Trainer von Real Madrid einer Winter-Leihe des Angreifers einen Riegel vor: „Vergesst es. Ich glaube, dass er ein riesiges Potenzial hat und für uns sehr wichtig ist. Jeder Klub, der an ihm interessiert ist, muss sich auf einen harten Kampf mit mir einstellen, denn ich bin überzeugt, dass er keine Leihe benötigt und hier einen enormen Erfolg feiern wird.“

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Nach seinem vielversprechenden Gastspiel bei Olympique Lyon in der vergangenen Rückrunde kommt Endrick bei Real auch in dieser Saison nicht in Fahrt, mickrige vier Einsatzminuten stehen unter Mourinho zu Buche. Zuletzt berichteten italienische Medien, der brasilianische Nationalspieler habe dem AC Mailand bereits seine Wechsel-Zusage gegeben. Mourinho will davon jedoch nichts wissen und schließt die Tür für einen Transfer.