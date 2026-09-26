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Serie A

Millan: Neuer Anlauf bei Amorim-Liebling

von Daniel del Federico - Quelle: Calciomercato.com
Gonçalo Inácio im Einsatz für Sporting Lissabon @Maxppp

Der AC Mailand hat die Verpflichtung von Gonçalo Inácio (25) nicht aufgegeben. Laut ‚Calciomercato.com‘ wollen die Rossoneri im Wintertransferfenster einen weiteren Versuch unternehmen. Das Preisschild des Innenverteidigers wird von Sporting Lissabon auf 40 Millionen Euro taxiert.

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Bereits im vergangenen Sommer waren die Mailänder stark an Inácio interessiert, den Trainer Rúben Amorim noch gut aus seiner Zeit beim portugiesischen Hauptstadtklub kennt. Der Deal kam in den letzten Stunden des Transferfensters jedoch nicht zustande, weil Sporting nicht rechtzeitig Ersatz finden konnte. Der portugiesische Nationalspieler ist bei den Grün-Weißen Kapitän und unumstrittener Stammspieler.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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