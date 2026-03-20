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45 Millionen: PSG kontaktiert Coulibaly

Karim Coulibaly könnte Werder Bremen im Sommer einen Geldregen einbringen. Der amtierende Champions League-Sieger lockt das Innenverteidiger-Juwel.

von Lukas Weinstock - Quelle: Deichstube
1 min.
Karim Coulibaly im Werder-Trikot @Maxppp

In Windeseile ist Karim Coulibaly beim SV Werder Bremen in dieser Saison zum Leistungsträger avanciert. Schon im Sommer könnte die Zusammenarbeit jedoch enden, einem Bericht zufolge haben sich beide Parteien bereits auf einen Verkauf geeinigt.

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Als Preisschild stehen satte 40 bis 45 Millionen Euro im Raum, sollte Werder die Klasse halten. Coulibaly stehe bei zahlreichen Topklubs auf dem Zettel, ein erster soll nun einen Vorstoß gewagt haben.

Nach Informationen der ‚Deichstube‘ hat Paris St. Germain gesteigertes Interesse an einer Verpflichtung des 18-Jährigen. Coulibaly stehe bei Trainer Luis Enrique weit oben auf dem Wunschzettel für die kommende Saison. Mehrmals sollen bereits PSG-Scouts vor Ort gewesen sein, um den deutschen U21-Nationalspieler zu beobachten.

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Der ‚Deichstube‘ zufolge hat der amtierende Champions League-Sieger bereits Kontakt zur Spielerseite aufgenommen, gegenseitige Vorstellungen seien ausgetauscht worden. Werder hingegen liegt noch kein offizielles Angebot vor, heißt es. Coulibalys Vertrag am Osterdeich, der keine Ausstiegsklausel beinhaltet, läuft noch bis 2029.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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