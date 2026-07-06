Neymar macht Schluss

Neymar wird in Zukunft nicht mehr für die brasilianische Nationalmannschaft auflaufen. Im Anschluss an das Achtelfinal-Aus der Seleção gegen Norwegen (1:2) in der vergangenen Nacht erklärt der 34-Jährige seinen Rücktritt: „Ich habe es versucht, immer und immer wieder. Es begann hier im Met Life Stadium und hier endet es. Jetzt ist es endgültig vorbei.“ 2010 hatte der Offensivspieler dort auch sein Länderspieldebüt gegen die USA (2:0) gegeben.

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Gegen Norwegen verabschiedete sich Neymar mit dem Anschlusstreffer in der zehnten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter. Damit kommt der Rechtsfuß in 130 Länderspielen auf 80 Tore. Seine Vereinskarriere führt Neymar indes weiter fort. Bis mindestens Ende Dezember steht der Dribbler noch beim FC Santos unter Vertrag.